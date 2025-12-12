Quattro italiani in ospedale dopo un incidente stradale nel nord della Svezia

STOCCOLMA, 12 DIC - Dieci persone, di cui quattro italiani, sono rimaste ferite in un incidente stradale nel Nord della Svezia che ha coinvolto due auto e un mini bus. Cinque dei feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. L'incidente è avvenuto ieri verso le 18.20 nel comune di Boden. Dopo lo scontro, la strada è stata completamente chiusa al traffico per diverso tempo. I quattro italiani feriti sono uomini di età tra i 20 e i 50, e sono ricoverati con ferite lievi, secondo quanto riportato dall'emittente di servizio pubblico svedese, Svt. La polizia intervenuta sul posto ha sottoposto ad alcoltest le tre persone che erano alla guida delle vetture coinvolte, e tutti e tre sono risultati negativi all'analisi. Le cause dell'incidente rimangono tuttora da accertare.