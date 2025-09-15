Quattro giovani feriti da armi tra Napoli e provincia

NAPOLI, 15 SET - Hanno un'età compresa tra 17 e 22 anni i quattro giovani che tra la notte appena trascorsa e le prime ore del mattino sono stati feriti a Napoli e in provincia, chi da colpi di pistola, chi da coltellate. Il più grave è un ragazzo del 2007 le cui condizioni preoccupano i medici dell'ospedale di Aversa (Caserta): sarebbe stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco nei pressi della villa comunale di Sant'Antimo e ad accompagnarlo al pronto soccorso è stato un amico. Per fare luce sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia. A Napoli i carabinieri stanno invece indagando su un altro ferimento, quello di un 22enne, U.C., raggiunto da un colpo d'arma da fuoco all'addome e accompagnato dal suocero in un ospedale. Si sta certando di capire la dinamica e il movente del fatto, avvenuto prima delle 4,30. Nell'auto, trovata vicino all'abitazione del suocero i militari hanno rilevato la presenza di sangue. Nel capoluogo partenopeo la Polizia sta cercando di fare luce anche sulla 'gambizzazione' di un 17enne, raggiunto da colpi d'arma da fuoco al ginocchio e a una gamba, mentre a Marigliano, nel Napoletano, i militari dell'arma sono impegnati per una probabile lite tra 17enni, uno dei quali ha riportato ferite, per fortuna lievi (10 giorni di prognosi), a un braccio.