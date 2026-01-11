Giornale di Brescia
Italia e Estero

Quattro anni dalla scomparsa di David Sassoli, il ricordo di Metsola e del Pd

ROMA, 11 GEN - "David Sassoli, sei sempre nei nostri cuori. Nell'anniversario della sua scomparsa, lo ricordiamo con gratitudine e onoriamo il suo valore e il suo impegno. Grazie, David". la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ricorda così David Sassoli, esponente Pd e compianto presidente del Pe, a quattro anni dalla sua scomparsa. Ricordo a cui si associano diversi esponenti dem. "Ricorre il quarto anniversario della scomparsa di David Sassoli. Ne ricordiamo con emozione l'umanità e la figura di politico impegnato e lo straordinario, convinto, spirito europeista", scrive Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche europee. "È stato un punto di riferimento solido e concreto rispetto all'esigenza di consolidare sempre più il progetto dell'UE, ribadendo - prosegue - che l'Europa non è un caso né un incidente della storia ma una scelta. Decisivo nella costruzione del Next Generation, quale paradigma di un nuovo modello europeo di intervento politico, economico e sociale. La sua memoria va onorata con impegno costante. Il suo esempio va seguito lavorando con determinazione per un'UE più autorevole, unita e coesa, che rafforzi ulteriormente la sua integrazione per affrontare al meglio le sfide complesse del nostro tempo, e che continui ad essere garante di democrazia, diritti e pace". Tra gli altri rappresentanti del Pd, ricordano Sassoli e il ruolo che ha avuto in Europa l'ex premier e segretario Enrico Letta, la capogruppo Chiara Braga, Alessandro Zan, della segreteria dem, Stefano Vaccari, Marco Meloni. Alberto Losacco, Anna Ascani. Ma anche altri esponenti politici come Ernesto Maria Ruffini e il presidente del Cnel Renato Brunetta.

Argomenti
ROMA

