Quattro accoltellati in una rissa, gravi due giovani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 01 GEN - Quattro persone sono rimaste ferite da arma da taglio, tra le quali due giovani che hanno riportato lesioni più gravi, intorno alle 3.30 di stanotte in una rissa a San Benedetto del Tronto (Ancona) all'altezza di un locale nei pressi del faro. Un minorenne, originario di Pescara, è stato ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ma è in procinto di essere trasferito al Trauma Center di Ancona a causa di una vasta ferita al volto che gli ha procurato serie lesioni. Un altro ragazzo ha riportato gravi ferite ad un braccio con una perdita di sangue molto consistente; è stato trasportato in ospedale e la ferita è stata suturata dai sanitari del pronto soccorso che hanno scongiurato più gravi conseguenze. Altri due giovani sono stati assistiti in ospedale per ferite più lievi. Il principale responsabile dell'aggressione a coltellate sarebbe stato un unico individuo, rimasto a sua volta ferito: sulla sua posizione sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di San Benedetto. I poliziotti sono subito intervenuti quando, alle intorno alle 3.30, è arrivata la segnalazione della rissa in corso all'altezza di un locale nei pressi del faro. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e le cause che hanno scatenato la violenta rissa all'arma bianca.