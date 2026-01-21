Quattordicenne scomparso, l'appello video della madre: 'torna a casa'

VERONA, 21 GEN - "Diego, torna a casa. Mettiti in contatto in qualche maniera, vengo a prenderti subito. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te, Diego. Si risolve tutto, torna a casa, non credere a quello che ti hanno raccontato". E' l'appello in video diffuso oggi dalla madre di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto disperso dal 12 gennaio scorso. Nel breve video la donna, Sara Agnolin, si rivolge al figlio: "La tua vita è qua - afferma, in lacrime - con noi e i tuoi amici, la tua famiglia. Per piacere, mettiti in contatto, torna a casa dalla mamma. Ti vogliamo bene, ti voglio bene, mi manchi, Diego. Torna a casa".