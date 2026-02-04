Giornale di Brescia
Quasi 50mila farmaci e articoli sanitari sequestrati dai Nas nel 2025

ROMA, 04 FEB - Nel corso del 2025 sono stati sequestrati dai Nas, il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, oltre 49.900 tra confezioni di farmaci e articoli sanitari e 6.249.380 chilogrammi o confezioni di alimenti, per un valore totale di oltre 197 milioni di euro, con 1.660 strutture chiuse o sequestrate e 24 milioni di euro di somme contestate. In totale sono state effettuate 45.762 ispezioni, con 6.255 sanzioni penali e 23.397 amministrative; 148 arresti e 2.829 deferimenti all'Autorità giudiziaria, oltre alla segnalazione di 13.390 persone all'Autorità amministrativa. È quanto emerge dalla presentazione, al ministero della Salute, dell'attività svolta dai Carabinieri dei Nas nel 2025. "Questi numeri non sono solo statistiche - si legge nel report diffuso dal Comando -, ma rappresentano la difesa concreta della salute di milioni di italiani".

ROMA

