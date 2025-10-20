Giornale di Brescia
Italia e Estero

Quasi 200 libri rubati in biblioteca, arrestato nel Bresciano

BRESCIA, 20 OTT - Era considerato il "ladro delle biblioteche". Si tratta di un 41enne residente a Castrezzato, in provincia di Brescia, fermato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia locale di Rovato mentre usciva dalla biblioteca comunale con alcuni dvd nascosti sotto il giubbotto. Nella sua abitazione sono poi stati trovati 925 dvd e 195 libri, per un valore complessivo stimato in circa 25mila euro. Le indagini sono partite dopo una serie di ammanchi registrati negli ultimi mesi tra gli scaffali della biblioteca di Rovato, dove erano spariti volumi e dvd, alcuni di valore collezionistico. L'attività di osservazione ha portato gli agenti a intervenire. Durante il controllo l'uomo, che nascondeva 11 dvd e 3 coltelli, è stato trovato in possesso di ulteriore materiale nel veicolo: altri 27 dvd e 10 libri provenienti da biblioteche della Franciacorta. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire un vero e proprio archivio di refurtiva: materiale sottratto a 32 biblioteche diverse, tra Bresciano e altre province. Alcuni dvd avevano un valore singolo superiore ai 300 euro. Il 41enne è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto.

Argomenti
BRESCIA

