Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite

TORRE DEL GRECO, 05 GEN - A causa di una grave disabilità motoria che l'ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tradurre il movimento dei suoi occhi in parole. Ciò nonostante, a 26 anni, ha potuto festeggiare il conseguimento della laurea in Scienze della comunicazione-indirizzo Digital marketing, superando barriere fisiche e culturali grazie alla determinazione, allo studio e alla tecnologia. A raccontare la sua storia è l'Asl Napoli 3 Sud, che da sempre segue il ragazzo e la sua famiglia di Torre del Greco attraverso l'unità operativa complessa cure domiciliari diretta da Maria Galdi. Un percorso che ha vissuto un momento emozionante quando Visciano si è presentato nell'aula universitaria per discutere la tesi: "Il suo cammino universitario, affrontato con disciplina e sacrificio - sostengono dall'azienda sanitaria con sede a Torre del Greco - rappresenta un esempio concreto di inclusione, resilienza e diritto allo studio. Un traguardo reso possibile anche dal lavoro integrato dei servizi sanitari, del supporto psicologico domiciliare e della rete familiare". A sottolineare il valore di un risultato così importante è il direttore generale della Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo: "La laurea di Andrea - afferma - è un successo che va oltre il singolo risultato accademico. È la dimostrazione di come la sanità pubblica, quando lavora in sinergia con le famiglie e i professionisti, può sostenere progetti di vita autentici. Andrea ci ricorda che l'inclusione non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano da tradurre in opportunità concrete".