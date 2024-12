Qualità della vita, Milano al 12/mo posto perde 4 posizioni

MILANO, 16 DIC - Milano scivola al dodicesimo posto della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, perdendo quattro posizioni dallo scorso anno. La provincia del capoluogo lombardo nel 2019 era stata in prima posizione della classifica del Sole. Milano è la prima per quanto riguarda gli affari e il lavoro, la quinta per la voce ambiente e servizi, l'ottava per cultura e tempo libero, mentre per giustizia e sicurezza si piazza alla posizione 106. Per ricchezza e consumi infine è al 54/o posto.