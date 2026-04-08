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Quadri rubati, Ris al lavoro in Fondazione Magnani Rocca

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PARMA, 08 APR - Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Ris sono al lavoro alla Fondazione Magnani Rocca per effettuare rilievi utili alle indagini sul furto dei dipinti avvenuto nel museo di Mamiano (Parma) la notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi. Coordinati dalla Procura di Parma, i carabinieri sono a caccia della banda (composta da almeno quattro persone) e delle tre opere rubate: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "L'odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il sopralluogo della sezione intervento operativo del reparto investigazioni scientifiche ha interessato vari punti lungo i muri perimetrali del giardino della "villa dei capolavori", le sale che ospitavano i dipinti e "Paysage de Cagnes" di Renoir, un quarto quadro nel mirino dei ladri ma abbandonato all'interno della Fondazione quando è scattato l'allarme.

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