Qatar, incendio nel maggior complesso del gas dopo attacco Iran

ROMA, 18 MAR - Il ministero dell'Interno del Qatar ha dichiarato che un attacco iraniano ha provocato un incendio presso il principale impianto di gas del Paese del Golfo, situato sulla sua costa settentrionale. "La protezione civile sta intervenendo per domare un incendio nella zona di Ras Laffan a seguito di un attacco iraniano", ha affermato il ministero in una dichiarazione, dopo che Teheran aveva annunciato di voler colpire le infrastrutture energetiche in tutto il Golfo in seguito all'attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro i propri impianti di gas. Gli impianti di gas naturale liquefatto (Gnl) di Ras Laffan erano in fase di evacuazione, secondo quanto riferito dal sito di Reuters, a seguito della minaccia iraniana. Il Qatar ha completamente interrotto la produzione di gas naturale liquefatto a causa della guerra, e qualsiasi danno agli impianti potrebbe prolungare l'interruzione oltre maggio, minacciando di tenere fuori servizio un quinto della fornitura globale di Gnl.