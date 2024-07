Qantas sviluppa un sistema di luci che previene il jet lag

SYDNEY, 21 LUG - Un sistema di illuminazione scientificamente sperimentato per prevenire il jet lag causato dai fusi orari, sarà installato in suite di prima classe nei voli di 20 ore dalla costa orientale dell'Australia (Melbourne, Sydney e Brisbane) diretti a Londra e a New York. Il modello di luminosità, ispirato dai colori del paesaggio australiano, è il risultato di oltre 150 ore di test nell'Airbus Customer Definition Centre Amburgo. Il nuovo sistema è un componente critico nella preparazione dei voli Project Sunrise, programmati ad iniziare nel 2026. Come parte del processo - spiega in un comunicato il direttore generale di Qantas International Cam Wallace, esponenti ed esperti di Qantas, Airbus, dell'Università di Sydney e dello studio di design industriale Caon Design Office hanno creato e testato centinaia di modelli e di sequenze di illuminazione in una riproduzione di cabina dell'Airbus A350. Usando modelli di ritmi circadiani, gli studiosi dell'Università di Sydney hanno selezionato i migliori colori di luce per aiutare l'orologio biologico ad adattarsi ai diversi fusi orari per dormire e per restare svegli. E' stato formulato e testato un totale di 12 scene di luce, con le sequenze più adatte per il comfort degli occhi. Per il risveglio una forte luce blu per aiutare ad adattarsi all'ora di destinazione e a restare svegli. L''effetto tramonto' emula invece il passaggio dal giorno alla notte, con un effetto 'chiaro di luna' e cielo gradualmente nuvoloso, per aiutare a rilassarsi e a prepararsi al sonno. Altre sequenze includono una luce per i saluti di imbarco e sbarco, oltre a versioni su misura per decollo e atterraggio. Le prime sei suite di prima classe dell' A350 avranno la loro sequenza di luce personalizzabile e i passeggeri potranno anche scegliere il fuso orario che preferiscono per la piena durata del volo, ha spiegato Wallace.