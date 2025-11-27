Giornale di Brescia
Putin, 'Witkoff fa gli interessi degli Usa e di Trump'

MOSCA, 27 NOV - Steve Witkoff "difende gli interessi del suo presidente e del suo Paese come li vede", non quelli della Russia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin dopo le polemiche sulla telefonata tra l'inviato speciale Usa e il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "E' vero - ha affermato Putin, citato dalla Tass - abbiamo un dialogo, e non è facile. Sì, conduciamo questo dialogo senza insultarci e sputarci addosso, da persone intelligenti". Quanto ai contenuti della telefonata, potrebbero anche essere "un falso", ha aggiunto Putin, e comunque spiare le conversazioni "è un crimine in Russia".

Argomenti
MOSCA

