Putin, uso degli asset una rapina, ci difenderemo

MOSCA, 19 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'idea di utilizzare i beni russi congelati era una "rapina" e affermando che i leader europei non sono riusciti a raggiungere un accordo temendo che "le conseguenze potrebbero essere davvero dure per i rapinatori". "Non importa cosa rubino, prima o poi dovranno restituirlo e, cosa più importante, andremo in tribunale per proteggere i nostri interessi. Faremo del nostro meglio per trovare una giurisdizione indipendente dal contesto politico", ha avvertito nella conferenza stampa di fine anno.