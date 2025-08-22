Putin, Trump luce in fondo al tunnel in rapporti Russia-Usa
epa12303495 US President Donald Trump (R) welcomes Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA
ROMA, 22 AGO - "L'ascesa di Trump segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass, aggiungendo che Mosca "si aspetta di ripristinare completamente le relazioni con gli Usa".
