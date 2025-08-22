Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Putin, Trump luce in fondo al tunnel in rapporti Russia-Usa

epa12303495 US President Donald Trump (R) welcomes Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
epa12303495 US President Donald Trump (R) welcomes Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA

ROMA, 22 AGO - "L'ascesa di Trump segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass, aggiungendo che Mosca "si aspetta di ripristinare completamente le relazioni con gli Usa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario