Putin, 'seri sforzi di Trump, la palla è nel campo di Kiev e dell'Ue'

ROMA, 19 DIC - Vladimir Putin elogia i "seri sforzi di Donald Trump per porre fine a questo conflitto" e afferma che il presidente degli Usa è "sincero" nel suo tentativo di porre fine alla guerra. "Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato", dice il capo di Stato russo affermando che "la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei".