Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Putin, 'se non ci sono negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza'

AA

MOSCA, 17 DIC - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà "con mezzi militari" i territori ucraini che considera propri. "Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche", ha detto Putin, citato dalla Tass, in un discorso al ministero della Difesa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario