Putin, 'se non ci sono negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza'
AA
MOSCA, 17 DIC - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà "con mezzi militari" i territori ucraini che considera propri. "Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche", ha detto Putin, citato dalla Tass, in un discorso al ministero della Difesa.
