Putin scrive a Kim Jong Un, 'tra di noi amicizia invincibile'

(ANSA-AFP) - SEOUL, 25 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato l'"amicizia invincibile" con la Corea del Nord in una lettera di Capodanno al leader Kim Jong Un, secondo quanto riportato dai media statali. Nel messaggio, ricevuto a Pyongyang la scorsa settimana, Putin ha elogiato la partecipazione dei soldati nordcoreani allo sforzo bellico di Mosca contro l'Ucraina, affermando che ciò ha dimostrato una "fratellanza militante" tra le due nazioni. Le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali hanno stimato che la Corea del Nord abbia inviato più di 10.000 soldati in Russia nel 2024, principalmente nella regione di Kursk, insieme a proiettili di artiglieria, missili e sistemi missilistici a lungo raggio. "L'eroico intervento dei soldati dell'Esercito Popolare Coreano nelle battaglie per la liberazione della regione di Kursk dagli occupanti e le successive attività degli ingegneri coreani in terra russa hanno chiaramente dimostrato l'invincibile amicizia", ;;ha scritto Putin, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Ha aggiunto che le disposizioni di uno "storico trattato di partenariato strategico globale" firmato durante la sua visita a Pyongyang nel giugno dello scorso anno sono state rispettate "grazie ai nostri sforzi congiunti". (ANSA-AFP).