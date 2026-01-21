Giornale di Brescia
Putin ringrazia Trump per invito al Board of Peace, 'valuteremo la proposta'

ROMA, 21 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato Donald Trump per averlo invitato a entrare nel Board of Peace. Lo riporta l'agenzia Tass, precisando inoltre che il leader russo ha incaricato il ministero degli Esteri di studiare la proposta per il Consiglio di Pace e di consultarsi con i suoi partner. "Solo allora saremo in grado di rispondere all'invito rivoltoci", ha dichiarato Putin durante un incontro con il Consiglio di Sicurezza russo.

