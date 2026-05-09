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Putin, 'pronti a negoziare con la Ue, preferirei Schroeder'

ROMA, 09 MAG - La Russia "non ha mai rifiutato" di tenere negoziati con la Ue. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca. "Come candidato al ruolo di negoziatore - ha aggiunto Putin - preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano".

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