Putin, 'pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico'

MOSCA, 09 MAR - La Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d'emergenza dovuta alla guerra nel Golfo Persico, ma per questo è necessario "un segnale" dagli europei. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in una riunione al Cremlino dedicata alla situazione dei mercati. Mosca, ha aggiunto Putin, ha più volte avvertito dei rischi che sarebbero derivati per il settore energetico da tentativi di destabilizzare il Medio Oriente. Il presidente russo ha affermato che la produzione di petrolio nel Golfo Persico "rischia di essere completamente fermata questo mese" a causa dello chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre Mosca rimane "un fornitore affidabile" di energia, e "così è sempre stato". "Proprio adesso, stiamo aumentando le forniture ai nostri partner affidabili in diverse regioni del mondo", ha aggiunto il capo del Cremlino. "Continueremo - ha insistito Putin - a fornire petrolio e gas ai Paesi che sono anch'essi partner affidabili. Mi riferisco non soltanto ai partner nell'Asia-Pacifico, ma anche alle nazioni dell'Europa orientale, come la Slovacchia e l'Ungheria".

