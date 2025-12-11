Putin parla con Maduro, 'solidarietà contro le pressioni esterne'

MOSCA, 11 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo venezuelano Nicolas Maduro, esprimendo "solidarietà al popolo venezuelano" e confermando "il sostegno alla politica del governo volta a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità in un contesto di crescente pressione esterna". Lo riferisce il Cremlino.