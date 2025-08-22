Giornale di Brescia
Putin, Mosca fa tutto il possibile per fermare la guerra

epa12309879 Russia President Vladimir Putin meets with Acting Head of the Komi Republic Rostislav Goldshtein at the Kremlin in Moscow, Russia, 19 August 2025. EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
ROMA, 22 AGO - La Russia sta facendo tutto il possibile per fermare la guerra. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. "Dicono che abbiamo iniziato la guerra, dimenticando che sono stati loro stessi a iniziare la guerra nel 2014, quando hanno iniziato a usare carri armati e aerei contro la popolazione civile del Donbass. È allora che è iniziata la guerra, e stiamo facendo di tutto per fermarla", ha detto Putin durante un incontro con i dipendenti delle imprese dell'industria nucleare russa. In riferimento all'incontro in Alaska con Donald Trump, Putin ha affermato che con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump"abbiamo avuto un incontro molto positivo, significativo e franco".

