Putin, manteniamo il nostro ruolo di fornitore affidabile di energia

PECHINO, 20 MAG - La Russia mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, durante i colloqui bilaterali tra Russia e Cina a Pechino. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia rimane un fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina è un consumatore responsabile. Lo ha affermato il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin durante . "Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse", ha affermato Putin. Durante il suo discorso di apertura dell'incontro con la delegazione cinese e con il presidente Xi Jinping, Putin ha definito di nuovo il leader comunista un caro amico e ha citato un proverbio cinese: "Non ci vediamo da un giorno, eppure sembra siano passati tre autunni". Lo riporta la Tass.