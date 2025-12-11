Giornale di Brescia
Putin, 'l'iniziativa strategica nelle nostre mani, avanziamo a ritmo sostenuto'

MOSCA, 11 DIC - "L'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe" e la conquista delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson "si sta svolgendo in modo progressivo e sostenuto". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin durante una riunione in videoconferenza con i comandi militari sulle operazioni in Ucraina. Lo riferisce il Cremlino.

