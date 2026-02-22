Putin, 'la Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate"

ROMA, 22 FEB - "La Russia continuerà a rafforzare le sue forze armate, anche sulla base dell'esperienza acquisita durante l'operazione militare speciale. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio in occasione della Giornata dei difensori della patria. "Continueremo il lavoro su larga scala per rafforzare l'Esercito e la Marina, tenendo debitamente conto degli sviluppi internazionali, basandoci sull'esperienza di combattimento acquisita durante l'operazione militare speciale e facendo affidamento sulle potenti capacità della nostra industria, della nostra scienza e delle nostre aziende industriali e high-tech", ha aggiunto. "Lo sviluppo della triade nucleare, che garantisce la sicurezza della Russia e ci consente di assicurare efficacemente la deterrenza strategica e l'equilibrio di potere nel mondo - ha affermato poi - rimane la nostra priorità incondizionata. "Continueremo a migliorare la qualità e il potenziale di tutti gli altri rami e servizi delle Forze Armate, a migliorare la loro prontezza al combattimento e la loro mobilità, la loro capacità di operare in qualsiasi condizione, comprese le più difficili".