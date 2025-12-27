Giornale di Brescia
Putin, 'Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza'

ROMA, 27 DIC - "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. "Le autorità di Kiev hanno preferito lanciare ostilità su larga scala. Una guerra. Iniziare una guerra. Stiamo cercando di porvi fine - ha aggiunto -. Fin dall'inizio, abbiamo detto che le truppe del regime di Kiev dovevano ritirarsi da questi territori. Allora non ci sarebbero state operazioni militari. Non ce ne sarebbero state se ci avessero ascoltato allora".

