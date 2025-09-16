Giornale di Brescia
Putin ha osservato le esercitazioni in uniforme militare

epa12382936 Russian President Vladimir Putin, accompanied by Deputy Defence Minister Yunus-Bek Yevkurov (L) and Defense Minister Andrei Belousov (R), inspects Russian weapons and equipment during the Russian-Belarusian joint military drills 'Zapad 2025' (West 2025) at the Mulino training ground, Nizhny Novgorod region, Russia, 16 September 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA

MOSCA, 16 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato le esercitazioni russo-bielorusse nel poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod, indossando una uniforme militare: lo scrive il quotidiano Kommersant.

MOSCA

