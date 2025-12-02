Putin, 'europei cercano di ostacolare sforzi di pace Usa'

MOSCA, 02 DIC - L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, prima di incontrare al Cremlino l'inviato Usa Steve Witkoff. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.