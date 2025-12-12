Putin elogia l'Onu: 'Unico meccanismo in grado di garantire equilibrio globale'

ROMA, 12 DIC - "L'Onu sta adempiendo al proprio mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". Lo ha detto, riporta la Tass, Vladimir Putin. Il presidente russo auspica anche "la costruzione di relazioni interstatali in un mondo multipolare basate sul rispetto reciproco degli interessi". "Le aziende russe - ha detto ancora Putin al Forum Internazionale per la Pace e la Fiducia ad Ashgabat, in Turkmenistan - intendono implementare nuovi progetti di investimento in Turkmenistan. Nei primi 10 mesi del 2025, il fatturato commerciale è già cresciuto del 35%".