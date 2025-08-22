Putin, con Usa discutiamo possibilità cooperare in Alaska
epa12312052 Russian President Vladimir Putin meets with Acting Governor of the Jewish Autonomous Region Maria Kostyuk at the Kremlin in Moscow, Russia, 20 August 2025. EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA
ROMA, 22 AGO - La Russia sta discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di una cooperazione nell'Artico e in Alaska. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. "Stiamo discutendo, tra l'altro, con i nostri partner americani della possibilità di collaborare non solo nella nostra zona artica, ma anche in Alaska", ha detto Putin durante un incontro con i dipendenti delle imprese russe dell'industria nucleare.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti