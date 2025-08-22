Putin, con Usa discutiamo possibilità cooperare in Alaska

ROMA, 22 AGO - La Russia sta discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di una cooperazione nell'Artico e in Alaska. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. "Stiamo discutendo, tra l'altro, con i nostri partner americani della possibilità di collaborare non solo nella nostra zona artica, ma anche in Alaska", ha detto Putin durante un incontro con i dipendenti delle imprese russe dell'industria nucleare.