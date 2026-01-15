Putin, 'con europei relazioni storiche, ora lasciano a desiderare'

MOSCA, 15 GEN - Le relazioni della Russia con i Paesi europei, compresa l'Italia, hanno "radici storiche", ma attualmente "lasciano molto a desiderare". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin ricevendo oggi al Cremlino gli ambasciatori di diversi Paesi europei, tra i quali Stefano Beltrame per l'Italia, per la cerimonia di presentazione delle credenziali. "Le nostre relazioni con ciascuno dei Paesi europei rappresentati qui, Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia, hanno radici storiche profonde, e sono ricche di esempi di una collaborazione mutualmente benefica", ha detto Putin, citato dall'agenzia Interfax. Ma oggi, ha aggiunto, "il dialogo e i contatti, e non per nostra colpa, sono stati ridotti al minimo" e "l'interazione su questioni chiave internazionali e regionali è stata congelata". La Russia, ha tuttavia concluso il capo del Cremlino, "è stata e rimane impegnata" a migliorare le relazioni con questi Paesi ed "è pronta a ripristinare il livello di relazioni di cui abbiamo bisogno".