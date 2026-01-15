Giornale di Brescia
Putin, 'azioni pericolose di chi vuole comandare gli altri usando la forza'

MOSCA, 15 GEN - La situazione a livello internazionale si sta sempre più degradando e la diplomazia viene sempre più sostituita da "azioni unilaterali e molto pericolose". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante la cerimonia per la presentazione delle credenziali di 34 ambasciatori. "Invece di un dialogo tra Stati, sentiamo il monologo da parte di coloro che, con il diritto della forza, considerano accettabile dettare agli altri la loro volontà, insegnare agli altri come vivere e dare ordini", ha aggiunto Putin, citato dalla Tass.

