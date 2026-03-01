Putin, 'assassinio di Khamenei in violazione di tutte le norme morali e del diritto'

MOSCA, 01 MAR - In un messaggio di condoglianze al presidente iraniano Massud Pezeshkian, Vladimir Putin ha condannato quello che ha definito "l'assassinio" della Guida Ali Khamenei, "commesso in cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale". Il testo è stato diffuso dalla presidenza russa.