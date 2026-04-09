Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa
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ROMA, 09 APR - Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca si aspetta che Kiev segua il suo esempio.
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