Putin, 'alleanza Russia-Cina non contro qualcuno, lavoriamo per la pace'

ROMA, 19 MAG - L'alleanza Russia-Cina non è "diretta contro nessuno", poiché i due Paesi lavorano per "la pace e la prosperità universale", fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, riportato dalla Tass. "La stretta relazione strategica tra Russia e Cina svolge un ruolo fondamentale di stabilizzazione a livello globale. Le relazioni tra Mosca e Pechino hanno raggiunto un livello senza precedenti, che si riflette nella loro disponibilità a sostenersi reciprocamente su questioni chiave, inclusa la tutela della sovranità". "È in questo spirito che Mosca e Pechino agiscono in modo coordinato per difendere il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza, completezza e interconnessione" ha detto Putin in un videomessaggio alla vigilia della sua visita in Cina. "Sosteniamo una cooperazione attiva attraverso le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i Brics e altri enti multilaterali, fornendo un contributo sostanziale alla risoluzione delle urgenti sfide globali e regionali". "Vorrei ricordarvi che 25 anni fa, Russia e Cina hanno firmato il Trattato di buon vicinato e di cooperazione amichevole, che ha gettato solide basi per una relazione genuinamente strategica e un partenariato globale a beneficio dei nostri Paesi e dei nostri popoli - ha detto ancora Putin - Oggi, le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello davvero senza precedenti", ha dichiarato. Come ha osservato Putin, la natura speciale del rapporto tra Mosca e Pechino si riflette "nell'atmosfera di reciproca comprensione e fiducia, nell'impegno a perseguire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa ed equa, a condurre un dialogo rispettoso e a sostenersi a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali di entrambi i Paesi, inclusa la tutela della sovranità e dell'unità statale".