Putin, '100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse'
epa12226990 Russian President Vladimir Putin speaks with RusHydro General Director Viktor Khmarin during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 09 July 2025. EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA
MOSCA, 16 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che 100.000 soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 in 41 campi di addestramento. Il presidente ha assistito alle esercitazioni al poligono di addestramento Mulino a Nizhny Novgorod. Lo riporta la Tass.
