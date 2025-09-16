Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Putin, '100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse'

epa12226990 Russian President Vladimir Putin speaks with RusHydro General Director Viktor Khmarin during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 09 July 2025. EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
epa12226990 Russian President Vladimir Putin speaks with RusHydro General Director Viktor Khmarin during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 09 July 2025. EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA

MOSCA, 16 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che 100.000 soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 in 41 campi di addestramento. Il presidente ha assistito alle esercitazioni al poligono di addestramento Mulino a Nizhny Novgorod. Lo riporta la Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario