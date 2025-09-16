Putin, '100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse'

MOSCA, 16 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che 100.000 soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 in 41 campi di addestramento. Il presidente ha assistito alle esercitazioni al poligono di addestramento Mulino a Nizhny Novgorod. Lo riporta la Tass.