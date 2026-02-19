Pusher ucciso a Rogoredo, interrogati in Questura 4 poliziotti indagati

MILANO, 19 FEB - Sono in corso da stamani gli interrogatori dei quattro agenti coinvolti insieme a un quinto collega nelle indagini sull'uccisone di un pusher, Abdherraim Mansouri, di 28 anni, ammazzato durante un'operazione antispaccio lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, alla periferia di Milano. Gli investigatori della Squadra Mobile li stanno sentendo insieme al pm titolare dell'inchiesta, Giovanni Tarzia, per cercare di chiarire una serie di aspetti, tra i quali, in particolare, la presenza o meno di una replica di una pistola in mano alla vittima al momento dello sparo, il ritardo nella chiamata dei soccorsi, l'esatta sequenza degli eventi e l'eventuale presenza di altri testimoni. I quattro poliziotti sono al momento indagati per favoreggiamento nei confronti del collega che ha sparato (indagato per omicidio volontario) e omissione di soccorso.