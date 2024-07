Pusher accoltellato, arrestato terzo carabiniere nel Varesotto

I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato una 19enne residente nel centro storico della città, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione della giovane trovando circa 7 kg di hashish nascosti all'interno di una valigia riposta in un armadio. La droga, confezionata in panetti e suddivisa in vari pacchi, è stato sequestrata mentre la giovane è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. ANSA/Carabinieri ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK