Punta una pistola a salve contro un compagno in un liceo a Roma e lo minaccia

ROMA, 20 FEB - Ha estratto una pistola a salve e ha minacciato un compagno. E' accaduto ieri in un liceo di Primavalle, alla periferia di Roma. La scena è stata immortalata da un compagno con un video che è stato poi consegnato alla preside. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno sequestrato la pistola a salve - senza tappo rosso - e hanno denunciato il 14enne per porto abusivo della pistola e per minacce. Il video è stato trasmesso alla procura dei minori.