Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round

ROMA, 20 DIC - Il campione di pugilato Anthony Joshua ha battuto lo youtuber Jake Paul per KO al sesto round. Il match-show, andato in scena sul ring di Miami, è stato organizzato e trasmesso da Netflix. Impressionante la scena, pubblicata anche sul profilo X di Netflix, in cui Anthony Joshua colpisce con un gancio destro lo youtuber e lo manda al tappeto.

Argomenti
PugilatoROMA

