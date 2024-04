Pubblicata foto di Louis fatta da Kate, 'non è stata modificata'

LONDRA, 23 APR - Una nuova fotografia del principe Louis, scattata da sua madre Kate, è stata pubblicata da Kensington Palace in occasione del sesto compleanno del terzogenito dei principi di Galles. La corte ha voluto espressamente rassicurare sul fatto che questa immagine non è stata modificata dopo il polverone mediatico scatenato da quella diffusa in occasione della Festa della mamma il mese scorso e poi ritirata nella vergogna generale per le evidenti manipolazioni di cui la stessa principessa si era presa la responsabilità. Immagine che aveva anche alimentato il circolo vizioso delle ipotesi attorno alla salute di Kate, conclusosi solo col video toccante in cui la moglie dell'erede al trono William annunciava di avere il cancro e di essere sotto chemioterapia. La fotografia di Louis è stata fatta a Windsor negli "ultimi giorni", ha affermato un portavoce di palazzo, secondo cui i principi di Galles sono grati per i messaggi di auguri inviati al loro figlio. Con la richiesta di garantire la privacy a Catherine mentre è sottoposta alle terapie per il tumore, palazzo ha precisato di essere stato consapevole del difficile equilibrio nel pubblicare una foto di compleanno di Louis ma ha deciso di farlo comunque come modo per ringraziare quanti hanno inviato i loro auguri.