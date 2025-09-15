Giornale di Brescia
Pubblica su un sito porno le foto delle amiche, indagato

epa08120573 Computers of an internet cafe are shut down due to internet service is inactive for three days, in Sanaa, Yemen, 11 January 2020. According to reports, a nationwide internet outage in Yemen has entered its third day due to more than 80 percent of the war-ridden Arab country's internet service is out of service. EPA/YAHYA ARHAB
MILANO, 15 SET - Ha 'rubato' le foto di amiche e conoscenti dai loro profili social e le ha caricate, senza il loro consenso, su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Foto di 25 ragazze, sue coetanee ma anche più giovani, immortalate al mare o in momenti di vita quotidiana. Per questo un 23enne, che vive nel Milanese, è stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri di San Donato ed è indagato dalla Procura per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Tra le immagini sottratte, come ha anticipato La Stampa, anche una di quando una vittima aveva 17 anni.

