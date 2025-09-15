Pubblica su un sito porno le foto delle amiche, indagato
MILANO, 15 SET - Ha 'rubato' le foto di amiche e conoscenti dai loro profili social e le ha caricate, senza il loro consenso, su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Foto di 25 ragazze, sue coetanee ma anche più giovani, immortalate al mare o in momenti di vita quotidiana. Per questo un 23enne, che vive nel Milanese, è stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri di San Donato ed è indagato dalla Procura per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Tra le immagini sottratte, come ha anticipato La Stampa, anche una di quando una vittima aveva 17 anni.
