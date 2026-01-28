Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Psicologa dona i suoi capelli per i ragazzi e ragazze di crans-montana

AA

FOLIGNO (PERUGIA), 28 GEN - Una giovane psicologa del lavoro romana di nascita ma da tempo residente a Foligno ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi e alle ragazze ustionati nell'incendio di Crans-Montana. "Perché penso che a loro bisogna dare un futuro, una ripartenza" ha detto all'ANSA Chiara Rogante. Un'iniziativa personale nata - spiega - da una riflessione che guarda oltre l'impatto immediato della tragedia. "Tutti ci soffermiamo sul qui e ora - spiega Rogante - io invece ho pensato al futuro di questi ragazzi, adolescenti e giovani, che dovranno ripartire. Nel mio piccolo, questa donazione significa contribuire a una parte della loro ripartenza, del loro essere". Da psicologa, lo sguardo è andato subito al dopo. "È più facile per tutti fermarsi sull'oggi e sul dolore - osserva - ma i riflettori restano accesi solo per un tempo limitato. A riflettori spenti questi giovani continueranno a portare con sé un trauma e quindi pensato che questo gesto potesse rappresentare un punto di ripartenza". Alla domanda su cosa dire a una ragazza o a un ragazzo vittima di quella tragedia, Rogante non nasconde la difficoltà. "Non so cosa si possa dire - spiega -, sicuramente avranno bisogno di tempo. Di certo per tutti loro c'è un domani, c'è la fortuna di esserci e, anche con un piccolo gesto, si può provare a restituire loro dignità come persone e offrire un minimo sollievo". L'iniziativa è diventata pubblica quasi per caso, con un post sui social alla ricerca di un parrucchiere disposto a fare il taglio secondo le procedure necessarie. "Non avevo intenzione di creare risonanza - racconta Chiara - e mi stavo informando in autonomia". In poche ore, però, sono arrivati messaggi e commenti di sostegno. "Ho visto tanta solidarietà e persone che hanno preso spunto per fare lo stesso - racconta -, è stato un movimento di coscienza che non mi aspettavo". Secondo Rogante, la solidarietà non dovrebbe essere episodica. "Siamo capaci di esserlo - sottolinea -, ma ce ne dimentichiamo quando va tutto bene. Dovremmo imparare a portarla nella quotidianità". Il taglio, alla fine, c'è stato. Dai capelli lunghi a un caschetto, senza ripensamenti. Rogante mostra quelli appena tagliati nel salone di Stefania a Bastia Umbra, raccolti e pronti per essere donati, mentre il nuovo look segna visivamente il compimento di una scelta "meditata, ma nata dal cuore", conclude la psicologa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FOLIGNO (PERUGIA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario