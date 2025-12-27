Provenzano(PD),fiducia per pm e forze ordine ma no a volgare strumentalizzazione

ROMA, 27 DIC - "Piena fiducia verso magistratura e forze dell'ordine impegnate nell'operazione antiterrorismo che ha portato ai nove arresti di oggi.L'inchiesta farà il suo corso, ma il Partito democratico rinnova la più ferma condanna per ogni forma di sostegno e complicità coi terroristi di Hamas, che rappresenta la negazione della prospettiva di una Palestina laica e democratica per cui noi ci battiamo. Contro il terrorismo, le forze politiche dotate di un minimo di contegno istituzionale dovrebbero unirsi invece di fare misere polemiche politiche. È ciò che insegna la storia migliore del nostro paese, che un pezzo della destra sconosce. Chi pensa di strumentalizzare volgarmente questa operazione per gettare ombre sul nostro impegno per la causa palestinese ne risponderà nelle sedi opportune". Lo afferma in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd