Provenzano (Pd), nessun monito negli assalti ai giornali

MONTEPULCIANO, 30 NOV - La causa palestinese "non può essere sporcata da assalti ai giornali, mandiamo anche da qui un messaggio a La Stampa: non c'è nessun monito, quella è violenza e ignoranza, che dobbiamo respingere con forza". Lo ha detto il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, riferendosi alle parole di Francesca Albanese. "Al governo di Israele c'è un regime - ha aggiunto Provenzano all'incontro 'Costruire l'alternativa', in corso a Montepulciano - Dobbiamo stare con le forze di opposizione che si battono contro quel regime. Le Nazioni unite hanno parlato di una politica di tortura verso la popolazione palestinese".

