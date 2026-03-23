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Italia e Estero

Protocollo tra Unicef e Sviluppo Lavoro Italia per minori stranieri soli

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ROMA, 23 MAR - Promuovere l'integrazione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti, attraverso percorsi che mirano a potenziare le loro competenze, accrescere l'occupabilità e sostenere il raggiungimento di una maggiore autonomia personale e professionale. È l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato da Paola Nicastro, presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, società in house del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Nicola Dell'Arciprete, Coordinatore dell'ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale della risposta a favore dei minorenni migranti e rifugiati in Italia. "L'orientamento al lavoro e lo sviluppo delle competenze rappresentano - ha spiegato Dell'Arciprete - strumenti fondamentali di inclusione e autonomia. Mettere in sinergia esperienze e modelli come Skills4YOUth e gli interventi di Sviluppo Lavoro Italia significa valorizzare le potenzialità dei giovani e accompagnarli in percorsi sostenibili di crescita personale e professionale". "Il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni e organizzazioni internazionali consente - ha detto Nicastro - di rendere più efficaci e duraturi gli interventi, favorendo una reale inclusione sociale e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese".

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