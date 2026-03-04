Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Protocollo tra Unicef e Dipartimento di giustizia minorile e di comunità

AA

ROMA, 04 MAR - Per rafforzare la promozione e la tutela dei diritti, il benessere e l'inclusione delle persone di minore età coinvolte nei procedimenti di giustizia minorile, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del ministero della Giustizia e l'Unicef hanno firmato oggi a Roma un Protocollo d'Intesa della durata di 2 anni. Presenti alla firma Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia, Nicola dell'Arciprete, coordinatore dell'ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale della risposta a favore minorenni migranti e rifugiati in Italia e per l'Unicef Italia il presidente Nicola Graziano, il direttore generale Paolo Rozera e la special advisor per la Giustizia Minorile Elisabetta Garzo. "È fondamentale - ha detto Sangermano - promuovere una cultura multidisciplinare, orientata alla 'presa in carico' integrale dei minorenni del circuito penale. Il Protocollo mira a rendere il minore protagonista attivo di un processo di responsabilizzazione e di reinserimento sociale, rafforzando l'approccio minorilista, che pone al centro la personalità e i bisogni evolutivi del minore, prima ancora del fatto-reato" Secondo Graziano, "questo Protocollo va nella giusta direzione di rendere concreta l'applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia. Per molti ragazzi questa presa in carico in ambito penitenziario rappresenta non la 'seconda', ma la 'prima' opportunità, per questo vanno potenziate le misure per la reintegrazione sociale, ascoltando e facendo partecipare i ragazzi stessi, grazie ad un lavoro in rete a livello nazionale come locale, valorizzando le migliori prassi e realizzando una formazione iniziale e continua di tutto il personale a diverso titolo coinvolto", Per dell'Arciprete "la giustizia minorile è uno snodo decisivo per la tutela dei diritti, un ambito in cui le istituzioni hanno l'opportunità di dimostrare la loro massima capacità di protezione. Questo protocollo si fonda su un'idea semplice: ogni ragazza e ogni ragazzo, anche nei percorsi più complessi, va supportato e protetto".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario