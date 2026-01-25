Giornale di Brescia
Protezione civile Sicilia, evacuate 500 persone per frana a Niscemi

NISCEMI, 25 GEN - A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono stati inviati circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata. Su disposizione del capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, è in corso il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport "Pio La Torre". Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, si sta recando a Niscemi per seguire direttamente l'evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. Sul posto sono operativi anche i vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali, i tecnici del dipartimento regionale della Protezione civile e le forze dell'ordine.

NISCEMI

