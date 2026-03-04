Giornale di Brescia
Protezione civile regionale, 'a Ragalna lesioni a edifici, anche al Municipio'

CATANIA, 04 MAR - Il sisma di magnitudo 4.5 registrato alle 7.05 sull'Etna, vicino a Ragalna, seguito da altre scosse di minore intensità, "molto probabilmente è stato causato dalla faglia Calcerana e altre faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili" ha causato "crolli di muri di strade e tetti case disabitate" e "lesioni a numerosi edifici, compreso il Municipio". Lo scrive su Facebook Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione civile regionale, che è in contatto col il sindaco Caruso. Sul posto, segnala Cocina, sono presenti squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. "La macchina di protezione civile - conclude - è operativa".

CATANIA

